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2 часа назад

Анонсированы сверхбыстрые SSD с интерфейсом PCIe 5.0

Samsung и Adata раскрыли подробности о новых твердотельных накопителях (SSD) с поддержкой PCIe 5.0. Со скоростью чтения/записи до 14/12 ГБ/сек эти накопители практически в два раза быстрее, чем самые быстрые диски с PCIe 4.0.

Анонсированы сверхбыстрые SSD с интерфейсом PCIe 5.0
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Adata анонсировала два прототипа первых PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD с ёмкостью до 8 ТБ. Это модель Project Nighthawk со скоростями до 14/12 ГБ/сек и модель Project Blackbird со скоростями 14/10 ГБ/сек. Более подробная информация о новинках станет известна на выставке CES, которая начнётся 5 января, если COVID не остановит её.

Samsung же анонсировала PM1743 PCIe NVMe SSD с шестым пооклением v-NAND. Компания общает для корпоративных пользователей прирост на 30% в энергоэффективности. По данным Samsung, PM1743 может обеспечивать скорость последовательного чтения до 13 ГБ/сек и скорость последовательной записи до 6,6 ГБ/сек. Твердотельный накопитель будет доступен в вариантах от 1,92 ТБ до 15,36 ТБ. На рынке новинки появятся не раньше 2022 года.

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