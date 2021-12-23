Анонсированы сверхбыстрые SSD с интерфейсом PCIe 5.0

Samsung и Adata раскрыли подробности о новых твердотельных накопителях (SSD) с поддержкой PCIe 5.0. Со скоростью чтения/записи до 14/12 ГБ/сек эти накопители практически в два раза быстрее, чем самые быстрые диски с PCIe 4.0.

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Adata анонсировала два прототипа первых PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD с ёмкостью до 8 ТБ. Это модель Project Nighthawk со скоростями до 14/12 ГБ/сек и модель Project Blackbird со скоростями 14/10 ГБ/сек. Более подробная информация о новинках станет известна на выставке CES, которая начнётся 5 января, если COVID не остановит её.