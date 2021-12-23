Раскрыта полезная функция в будущей Android 13

Сейчас язык многих приложений в Android-смартфонах зависит от языка системы. Как пишет источник, в Android 13 это может измениться.

О новой полезной функции рассказало издание Android Police. По его информации, Google разрабатывает новую опцию для Android 13 под кодовым названием «Panlingual», которая позволит пользователям применять языковые настройки для каждого приложения отдельно от общесистемных настроек. Например, можно установить для социальных сетей испанский язык, а в пользовательском интерфейсе системы по умолчанию будет использоваться английский язык.