В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Учёные нашли группу планет-сирот

Астрономы обнаружили в облаке Ро Змееносца множество планет-сирот — у них нет материнских звёзд, таких как наше Солнце.

Ученые нашли группу планет-сирот
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Такие планеты нелегко заметить — они не освещаются и не согреваются звёздами. Тем не менее, учёные смогли обнаружить многочисленную группу свободнолетящих планет в молекулярном облаке Ро Змееносца. Оно находится в 420 световых годах от нас. Планеты-сироты не маленькие: от 70 до 170 штук похожи размером на Юпитер. Впрочем, массы планет пока не определили.

Обнаружить объекты помогло их остаточное излучение. Всего учёные проанализировали данные более чем 20 лет наблюдений наземных телескопов (VLT, VST и др.), а также космической обсерваторией Gaia.

Почему такие планеты могут терять свои звёзды? Дело может быть в различных катаклизмах, которые выбрасывают планету из родной системы.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители