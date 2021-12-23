Ученые нашли группу планет-сирот

Астрономы обнаружили в облаке Ро Змееносца множество планет-сирот — у них нет материнских звёзд, таких как наше Солнце.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Такие планеты нелегко заметить — они не освещаются и не согреваются звёздами. Тем не менее, учёные смогли обнаружить многочисленную группу свободнолетящих планет в молекулярном облаке Ро Змееносца. Оно находится в 420 световых годах от нас. Планеты-сироты не маленькие: от 70 до 170 штук похожи размером на Юпитер. Впрочем, массы планет пока не определили.

Обнаружить объекты помогло их остаточное излучение. Всего учёные проанализировали данные более чем 20 лет наблюдений наземных телескопов (VLT, VST и др.), а также космической обсерваторией Gaia.