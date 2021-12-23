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41 минуту назад

Астронавты с МКС передали поздравление с Рождеством

Астронавты НАСА, которые сейчас работают на МКС, передали жителям Земли поздравление с католическим Рождеством. Отмечать его будут 25 декабря, передает "Пятый канал".

Астронавты с МКС передали поздравление с Рождеством
Фото: NASANASA

Астронавты к празднику принарядились, добавив к своей повседневной одежде рождественские колпачки и оленьи рожки. Они пожелали всем счастья, мира и веселых каникул, а также поблагодарили за подарки, которые им доставил на орбиту космический грузовик.

Сейчас в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн и астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Наука и техника,Петр Дубров,Антон Шкаплеров,Роскосмос,NASA,Европейское космическое агентство,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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