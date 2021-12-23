Астронавты с МКС передали поздравление с Рождеством

Астронавты НАСА , которые сейчас работают на МКС, передали жителям Земли поздравление с католическим Рождеством. Отмечать его будут 25 декабря, передает "Пятый канал" .

Астронавты к празднику принарядились, добавив к своей повседневной одежде рождественские колпачки и оленьи рожки. Они пожелали всем счастья, мира и веселых каникул, а также поблагодарили за подарки, которые им доставил на орбиту космический грузовик.