Астронавты с МКС передали поздравление с Рождеством

Астронавты НАСА, которые сейчас работают на МКС, передали жителям Земли поздравление с католическим Рождеством. Отмечать его будут 25 декабря, передает "Пятый канал".
Астронавты к празднику принарядились, добавив к своей повседневной одежде рождественские колпачки и оленьи рожки. Они пожелали всем счастья, мира и веселых каникул, а также поблагодарили за подарки, которые им доставил на орбиту космический грузовик.
Сейчас в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн и астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.