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57 минут назад

В Бурятии сняли редкое астрономическое явление

Специалисты астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) сумели сделать снимок электрических разрядов в холодной плазме (спрайтов). Об этом сообщает агентство "Байкал-Daily".

В Бурятии сняли редкое астрономическое явление
Фото: астрономическая обсерватория ИГУастрономическая обсерватория ИГУ

Зафиксировать необычное явление удалось благодаря метеорной установке SKYLINE, размещенной на астрофизическом полигоне университета в Тункинской долине Бурятии.

"Спрайты возникают во время гроз, над той областью, где гораздо ниже, в тропосфере, генерируются сильные молнии. Увидеть и зарегистрировать спрайты крайне сложно – эти вспышки сложной формы длятся всего около одной сотой доли секунды", – рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Как уточняется в публикации, для спрайтов характерно формирование на высоте от 50 до 130 километров. Они представляют собой подобие бьющей вверх молнии.

В дальнейшем научная группа ИГУ планирует проанализировать явление спрайтов при участии коллег из института солнечно-земной физики СО РАН.

Ранее в декабре заведующий лабораторией кафедры физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский рассказал о комете Леонарда, которая приблизилась к Земле на 35 миллионов километров.

Наука и техника,Новости регионов,Сергей Язев,РАН,
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