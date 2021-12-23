Почему животные болеют раком

Хищники больше других животных страдают от рака, выяснили исследователи из Университета Южной Дании. Это происходит в первую очередь из-за избытка мяса в рационе. О результатах работы ученые рассказали в статье в журнале Nature.

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Частота возникновения рака и факторы, влияющие на риск, лучше всего изучены для человека. Однако животные, в том числе и дикие, тоже страдают от рака. Чтобы выяснить, как часто это происходит, исследователи проанализировали данные о более чем 110 тыс. млекопитающих 191 вида.

Оказалось, больше всего раку подвержены хищники - более четверти дымчатых леопардов, рыжих волков и летучих лисиц умирают от него. Копытные же сталкивались с раком меньше всех.

Риск развития рака у животных оказался связан с употреблением мяса. Также роль могли сыграть онкогенные вирусные инфекции, низкое разнообразие кишечного микробиома. Так как изучались животные, содержавшиеся в зоопарках, еще одним фактором стал малоподвижный образ жизни.

"В целом наша работа подчеркивает, что рак может представлять серьезную и значительную угрозу для благополучия животных, что требует значительного научного внимания, особенно в контексте последних изменений окружающей среды, вызванных человеком", - заключают авторы работы.