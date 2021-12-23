Обнаружена самая большая группа планет-странников

Ученые Лаборатории астрофизики Бордо и Венского университета обнаружили несколько десятков планет-странников в галактике Млечный Путь. Это является самой большой группой планет, которые не вращаются вокруг родительских звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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Исследователи проанализировали данные, собранные за 20 лет с помощью наземных и космических телескопов, в том числе телескопа VLT (Very Large Telescope), VISTA и космического аппарата Gaia. Они провели поиск источников, которые достаточно горячи, чтобы испускать слабое инфракрасное или оптическое излучение, в том числе крупные планеты возрастом несколько миллионов лет.

Оказалось, что в области звездообразования, расположенной в направлении созвездий Змееносца и Верхнего Скорпиона, расположены, по крайней мере, 70 планет-изгоев с массой, сопоставимой с Юпитером. Результаты предполагают, что таких планет в Млечном Пути может быть гораздо больше, чем считалось ранее.