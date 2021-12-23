Пользователи Chrome потеряют доступ к сайтам из-за обновления

Популярный веб-браузер Chrome в скором времени обновится до сотой версии, из-за чего некоторые веб-сайты могут перестать открываться, сообщает портал 9to5google. Компания Google уже ищет решение этой проблемы.

Разработчикам браузера давно известно, что Chrome 100 может привести к полному прекращению работы сайтов, созданных при помощи конструктора Duda. Проблема заключается в том, что Duda, считывая информацию о версии браузера, видит первые две цифры.

Таким образом версия "100" будет восприниматься в виде "10", а Duda автоматически блокирует любую версию Chrome ниже версии 40. Google планирует обойти баг, прописывая актуальную версию браузера после первых двух цифр, которые останутся неизменными. С подобной проблемой уже сталкивалась платформа Yell Business, чьи разработчики в последствии исправили ошибку определения версии браузера.