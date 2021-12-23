LG представила кресло со встроенным изогнутым телевизором

В начале следующего года пройдёт долгожданная выставка CES 2022. Но LG, видимо, решила удивить всех чуточку раньше, представив сразу две новинки — Media Chair и Virtual Ride.

Фото: LG LG

Первое устройство — футуристичное кресло, к которому компания прикрепила изогнутый OLED-телевизор собственного производства. Самое интересное, что девайс располагается на наиболее оптимальном расстоянии для просмотра и перемещается вместе с самим креслом.

Сообщается, что телевизор способен менять ориентацию, т.е. переключаться между «портретным» и «ландшафтным» ориентациями. Для этого достаточно нажать одну-единственную кнопку.

Второй девайс — футуристическая установка Virtual Ride. Она представляет из себя три «склеенных» 55-дюймовых гибких OLED-панели. При этом центральный дисплей наиболее скривлён.

Перед устройством располагается велотренажёр, что делает гаджет отличной альтернативой поездкам на настоящем велосипеде.