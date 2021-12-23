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6 часов назад

Дельта- или омикрон-штамм коронавируса — какой более заразный

В сети появились свежие вырезки из интервью российского вирусолога Сергея Нетёсова, данного нашим коллегам из Lenta.ru. В них он, помимо всего прочего, сравнивает опасность, исходящую от омикрон-штамма COVID-19 c дельта-мутацией.

Дельта- или омикрон-штамм коронавируса — какой более заразный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, один больной с омикрон-штаммом может заразить более шести человек. И это куда более высокий показатель, чем таковой среди носителей дельта-штамма. Вместе с тем новейшая вариация коронавируса также может «похвастаться» ещё более быстрым распространением.

Отметим, правда, что Нетёсов всё же признаёт, что имеющаяся у учёных информация не позволяет в точности прогнозировать динамику распространения омикрон-варианта. Но уже сегодня появляются первые более-менее точные данные из Великобритании и стран Скандинавии.

По всей видимости, надо брать за аналог дельту и по ней уже смотреть. Но вот только что опубликованные данные по вспышке в Норвегии и ожидаемые данные по Великобритании и Дании могут помочь хотя бы в грубой прикидке. Сергей Нетёсов

Наука и техника,Сергей Нетесов,Lenta.ru,
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