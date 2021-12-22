Кто больше всего страдает от постковидного синдрома

Люди, терявшие обоняние при коронавирусе, дольше страдают от постковидного синдрома. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова изданию «Ура.ру».

Фото: Reuters Reuters

По словам профессора, обоняние – это вход в нервную систему. Наблюдения за пациентами показывают, что люди, терявшие обоняние во время заболевания COVID-19, «более склонны к длинному ковидному хвосту».

Баранова отметила, что данных по постковидному синдрому после «омикрон»-штамма пока нет, однако отсутствие потери обоняния как симптома вселяет надежду, что «постковидного синдрома будет либо меньше, либо он будет выглядеть как-то по-другому».

Она назвала отсутствие потери обоняния при «омикроне» хорошим знаком, но обратила внимание на другой тревожный симптом.

«Это очень сильная, разбивающая, тяжелая усталость, которая сопровождает заболевание с первых дней. Для меня этот признак беспокоящий, потому что метаболическое истощение тяжело переносится людьми с подорванными ресурсами, это пожилые, а также люди с сопутствующими заболеваниями, типа диабет», - подчеркнула профессор.