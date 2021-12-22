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28 минут назад

Обнаружен новый вид гигантских туманностей

Ученые Университета Иннсбрука в Австрии обнаружили новую разновидность туманностей, который образуется вокруг двойных звезд. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Обнаружен новый вид гигантских туманностей
Фото: Maicon GerminianiMaicon Germiniani

К концу жизни звезды главной последовательности средней массы превращаются в красных гигантов, а затем сбрасывают внешнюю оболочку, образуя планетарную туманность вокруг белого карлика. Множество звезд находятся в составе двойных систем, поэтому внешняя оболочка в этом случае должна окутывать обе звезды, которые продолжают эволюционировать как одиночные звезды. Однако до сих пор полностью развитая галактическая туманность не наблюдалась.

Ученые провели поиск неизвестных объектов в оцифрованных архивах и обнаружили фрагмент туманности на фотопластинках 1980-х годов. Затем они объединили данные наблюдения за последние 20 лет и исключили открытие обычной планетарной туманности. Обнаруженный объект имеет гигантские размеры: его диаметр составляет 15,6 светового года, что в миллион раз больше расстояния от Солнца до Земли.

Галактическая туманность представляет собой тесную двойную систему, состоящую из белого карлика и нормальной звезды с массой немного ниже массы Солнца. Оба обращаются вокруг друг друга за восемь часов и находятся на расстоянии всего 2,2 радиуса Солнца. Гигантская оболочка состоит из вещества внешней оболочки, сброшенной белым карликом около 500 тысяч лет назад.

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