Убивший динозавров астероид вызвал кромешную тьму

После падения астероида на Землю около 65-66 миллионов лет назад сажа и дым заволокли небо и начали практически полностью поглощать солнечные лучи. В результате чего планета погрузилась во тьму на два года. По мнению ученых, это стало еще более губительным для жизни на Земле, чем сам удар метеорита.

Дефицит солнечного света привел к массовому вымиранию тех существ, которые оставались в живых после падения космического тела. Через два года дым начал рассеиваться, и солнце стало проникать на Землю, она интенсивность света оставалась достаточно низкое еще десятилетия спустя, пишет Live Science.

К такому выводу пришли исследователи. Результаты научной работы недавно представили на ежегодном собрании AGU.

Облака из серной кислоты и пыли горных пород, поднявшиеся в воздух после катастрофы, перестали пропускать солнечный свет, на планете понизилась температура, из-за чего пошли кислотные дожди и начались массовые лесные пожары. Дым и сажа, в свою очередь, привели к полной тьме, и фотосинтез стал невозможен.

В ходе моделирования на основе данных, которые получены при исследовании окаменелостей, ученые пытались ответить на вопросы, сколько времени на Земле была темнота и как быстро после удара астероида она наступила.

Оказалось, что тьма полностью охватила Землю за несколько недель, и в этом состоянии планета оставалась около двух лет. За это время вымерла почти вся флора и фауна. Восстановление жизни на Земле произошло только через 40 лет.