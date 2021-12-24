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1 час назад

Астероид, убивший динозавров, вызвал кромешную тьму на Земле

После падения астероида на Землю около 65-66 миллионов лет назад сажа и дым заволокли небо и начали практически полностью поглощать солнечные лучи. В результате чего планета погрузилась во тьму на два года. По мнению ученых, это стало еще более губительным для жизни на Земле, чем сам удар метеорита.

Убивший динозавров астероид вызвал кромешную тьму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дефицит солнечного света привел к массовому вымиранию тех существ, которые оставались в живых после падения космического тела. Через два года дым начал рассеиваться, и солнце стало проникать на Землю, она интенсивность света оставалась достаточно низкое еще десятилетия спустя, пишет Live Science.

К такому выводу пришли исследователи. Результаты научной работы недавно представили на ежегодном собрании AGU.

Облака из серной кислоты и пыли горных пород, поднявшиеся в воздух после катастрофы, перестали пропускать солнечный свет, на планете понизилась температура, из-за чего пошли кислотные дожди и начались массовые лесные пожары. Дым и сажа, в свою очередь, привели к полной тьме, и фотосинтез стал невозможен.

В ходе моделирования на основе данных, которые получены при исследовании окаменелостей, ученые пытались ответить на вопросы, сколько времени на Земле была темнота и как быстро после удара астероида она наступила.

Оказалось, что тьма полностью охватила Землю за несколько недель, и в этом состоянии планета оставалась около двух лет. За это время вымерла почти вся флора и фауна. Восстановление жизни на Земле произошло только через 40 лет.

Считается, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, когда на Землю на скорости 43000 км/ч упал метеорит. Диаметр небесного тела составлял около 12 километров. После удара по всей планете пронеслось цунами высотой в полтора километра со скоростью реактивного самолета. След от столкновения с метеоритом находится в Мексиканском заливе поблизости от полуострова Юкатан и известен как кратер Чиксулуб. Диаметр впадины составляет 150 км.

Наука и техника,Чудом выжившие,
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