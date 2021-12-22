Вакцина от всех штаммов коронавируса будет вызывать ответ не нейтрализующих антител, а Т-лимфоцитов. Об этом заявил биолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН, профессор Петр Чумаков.
Он отметил, что штамм «омикрон» обходит вакцинную защиту, поскольку форма наружного S-белка изменена, и антитела ее не узнают. В этом случае есть вариант создания вакцины, которая будет действовать против белков внутри клетки.
«Когда вырабатываются Т-клетки, уничтожающие зараженные клетки организма в самом начале инфекции, снижается способность вируса размножаться, то есть уничтожаются «фабрики» размножения коронавируса. А те белки, которые не на поверхности, более консервативны, они не так меняются. Поэтому такая вакцина будет действовать против любого штамма», - сказал профессор «Радио 1».
По словам Чумакова, в Федеральном медико-биологическом агентстве уже разрабатывается вакцина, которая должна действовать против любого штамма коронавируса. О подобной разработке также заявили в американском Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.