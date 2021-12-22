«Когда вырабатываются Т-клетки, уничтожающие зараженные клетки организма в самом начале инфекции, снижается способность вируса размножаться, то есть уничтожаются «фабрики» размножения коронавируса. А те белки, которые не на поверхности, более консервативны, они не так меняются. Поэтому такая вакцина будет действовать против любого штамма», - сказал профессор «Радио 1».