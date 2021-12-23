В России создали тест на «омикрон-штамм»

Директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявил, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу "омикрон" это или нет. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
"В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно созданы тест-системы, которые не только дают возможность выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют штамм "омикрон". То есть фактически используя такой тест, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, является ли это вариантом "омикрон" или нет ", — рассказал Максютов.
Он подчеркнул, что тест-системы уже разработаны и в текущий момент с ними проводят лабораторные исследования. Максютов утверждает, что при необходимости они будут зарегистрированы и начнут применяться. Ранее в центре им.
Гамалеи заявили, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявлены антитела к штамму "омикрон". Исследование подтверждает, что "Спутник V" продемонстрировал более высокую эффективность против "омикрона" по сравнению с данными других производителей вакцин.