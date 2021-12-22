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57 минут назад

Невыпущенный флагман Xiaomi 12 побил рекорды

Смартфон Xiaomi 12 оценили специалисты лаборатории DisplayMate. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Невыпущенный флагман Xiaomi 12 побил рекорды
Фото: @OnLeaks@OnLeaks

Журналисты ссылаются на сообщение главы китайской корпорации Лэя Цзюня (Lei Jun), который раскрыл первую информацию о новом смартфоне бренда. По словам топ-менеджера компании, их флагман Xiaomi 12 был протестирован экспертами лаборатории DisplayMate. По результатам тестов аппарат побил 15 рекордов, связанных с качеством передних панелей, — подробности не раскрываются. Девайс также получил рейтинг А+.

Лэй Цзюнь отметил, что смартфон Xiaomi 12 отличается высококачественным AMOLED-экраном, который имеет 16 уровней яркости. Передняя панель устройства защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. При этом телефон еще не был выпущен.

По информации инсайдеров, в конце года китайская компания представит три смартфона новой флагманской серии — Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Аппараты будут базироваться на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и иметь MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Анонс флагманов намечен на 28 декабря.

В конце сентября специалисты DisplayMate назвали экран iPhone 13 Pro Max лучшим в мире. Как следует из отчета организации, самый дорогой флагман Apple имеет «превосходный дисплей для смартфонов высшего уровня мирового класса».

Наука и техника,Apple,
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