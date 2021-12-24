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40 минут назад

Над Индийским океаном открыли новое погодное явление

Новое погодное явление заметили в небе над западной экваториальной частью Индийского океана. Его назвали атмосферным озером. Оно связано с уже известными и хорошо изученными атмосферными реками.

Над Индийским океаном открыли новое погодное явление
Фото: iStockiStock

По сути, это новый вид шторма, рассказали ученые на конференции Американского географического союза. Явление представляет собой медленно движущийся массив концентрированного водяного пара, который может держаться больше недели несколько раз в год.

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Открытие произошло во время изучения погодных условий над Индийским океаном, а именно моделей дождя и водяного пара. Команда изучала спутниковые данные за пять лет в Индийском океане и определила 17 атмосферных озер, которые существовали дольше шести дней. Они были замечены в разное время года и в пределах 10 градусов от экватора. Отмечено, что эти штормы иногда могут превращаться в тропические циклоны.

В чем отличие "озер" от "рек"? Атмосферные реки - длинные узкие области влажности, сконцентрированные в атмосфере. Такие стремительные потоки могут нести огромное количество воды, сбрасывая ее за собой полосой дождя.

Атмосферные озера отличаются тем, что они в определенный момент объединяются и образуют изолированную концентрированную массу водяного пара. Эта масса очень медленно дрейфует по небу в районах, где скорость ветра близка нулю. По оценкам специалистов, они могут принести столько дождя, сколько хватит для лужи глубиной несколько сантиметров и шириной около тысячи километров.

Это явление образовывается из потоков водяного пара из Индо-Тихоокеанского региона, затем медленно дрейфует на запад, пока не достигнет восточного побережья Африки. Атмосферные озера могут приносить довольно много дождя в эти местности и поэтому имеют большое значение.

По словам метеорологов, эти "озера" были пропущены при предыдущих исследованиях, вероятно, из-за того, что традиционное изучение погоды сосредотачивается на характеристиках ветра и других долгоживущих возмущений погоды. Ученые планируют продолжить изучение явления, чтобы определить, встречается ли оно где-либо еще и как на него может повлиять изменение климата.

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