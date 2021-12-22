"МегаФон": Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика в регионах России

Объем мобильного интернет-трафика Telegram за 2021 год вырос в два раза. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных.

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Telegram вышел в лидеры в 50 регионах страны. На данный момент мессенджер опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае и Чувашской Республике. Наименее популярен Telegram в республиках Северного Кавказа, где WhatsApp пользуются 67% пользователей.

За 2021 год объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Отмечается, что абоненты пользуются ими не только для отправки текстовых сообщений, но и для голосовых вызовов.

Доля трафика WhatsApp за год упала до 48%, а Telegram — выросла до 44%. Если динамика продолжится, то в 2022 году Telegram может стать самым популярным мессенджером в России.