Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика на большей части России

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. Этот вывод сделали специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных.

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Telegram в 2021 году впервые стал лидером в 50 регионах России. Так, в настоящее время, он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram используют в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67 процентов.

За 2021 год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87 процентов, подсчитали аналитики «МегаФона». Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48 процентов, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26 процентов, на него приходится 44 процента трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.