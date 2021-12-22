В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика на большей части России

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. Этот вывод сделали специалисты «МегаФона» на основе анализа больших данных.

Telegram обошел WhatsApp по объему мобильного трафика на большей части России
Фото: ТАССТАСС

Telegram в 2021 году впервые стал лидером в 50 регионах России. Так, в настоящее время, он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашской Республике. Меньше всего Telegram используют в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67 процентов.

За 2021 год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87 процентов, подсчитали аналитики «МегаФона». Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48 процентов, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26 процентов, на него приходится 44 процента трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 6 процентов. В прошлом году на него приходилось 11 процентов трафика.

Наука и техника,Мегафон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители