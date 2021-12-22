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3 часа назад

Google потерял звание самого посещаемого сайта на планете

Компания Cloudflare, предоставляющая услуги хостинга, опубликовала свежую статистику. В ней специалисты собрали информацию о глобальной посещаемости сайтов по итогам 2021 года.

Google потерял звание самого посещаемого сайта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внезапно, на первом месте расположилась не страница поисковой системы Google, которая на протяжении многих лет оставалась безоговорочным лидером. Возглавил список сайт TikTok. При этом, для сравнения, в 2020 году страница сервиса располагалась лишь на седьмом месте в общем списке.

Что интересно, в 2021-м происходила полноценная борьба за первое место. Так, ещё 17 февраля TikTok подвинул Google с первого места. Но затем поисковая система вернула себе лидерство. Правда, уже 10 августа сервис просмотра коротких видео вновь вырвал для себя место на вершине списка.

Отметим, что до первого места в 2021 году добирался и YouTube. Правда, было это лишь в дни финала чемпионата США по американскому футболу.

Наука и техника,Google,
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