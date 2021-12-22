Google потерял звание самого посещаемого сайта

Компания Cloudflare, предоставляющая услуги хостинга, опубликовала свежую статистику. В ней специалисты собрали информацию о глобальной посещаемости сайтов по итогам 2021 года.

Внезапно, на первом месте расположилась не страница поисковой системы Google, которая на протяжении многих лет оставалась безоговорочным лидером. Возглавил список сайт TikTok. При этом, для сравнения, в 2020 году страница сервиса располагалась лишь на седьмом месте в общем списке.

Что интересно, в 2021-м происходила полноценная борьба за первое место. Так, ещё 17 февраля TikTok подвинул Google с первого места. Но затем поисковая система вернула себе лидерство. Правда, уже 10 августа сервис просмотра коротких видео вновь вырвал для себя место на вершине списка.