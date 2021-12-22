В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Honor впервые показала свой дебютный складной смартфон

За последние месяцы Honor показала, что может справиться и в качестве самостоятельного производителя. Ещё одним шагом в этом направлении должен стать анонс собственного складного смартфона компании.

Honor впервые показала дебютный складной смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И, судя по всему, случится это уже совсем скоро. Сама Honor активно подогревает интерес публики к устройству, тизеря его различными способами.

На этот раз IT-компания впервые показала, как будет выглядеть устройство. Она опубликовала изображение, на котором можно разглядеть очертания смартфона и явно увидеть его название — Honor Magic V.

Honor

Судя по снимку, устройство будет выполнено в форм-факторе, напоминающем Huawei Mate X2 и Samsung Galaxy Z Fold 3. Т.е. да, это вряд ли будет раскладушка, похожая на Galaxy Z Flip 3.

Напомним, что судя по последним данным, Honor Magic V получит 8-дюймовый внешний дисплей и 6,5-дюймовый внутренний. При этом в основу смартфона, вроде как, ляжет новейший чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

Наука и техника,Qualcomm,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители