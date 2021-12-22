Honor впервые показала дебютный складной смартфон

За последние месяцы Honor показала, что может справиться и в качестве самостоятельного производителя. Ещё одним шагом в этом направлении должен стать анонс собственного складного смартфона компании.

И, судя по всему, случится это уже совсем скоро. Сама Honor активно подогревает интерес публики к устройству, тизеря его различными способами.

На этот раз IT-компания впервые показала, как будет выглядеть устройство. Она опубликовала изображение, на котором можно разглядеть очертания смартфона и явно увидеть его название — Honor Magic V.

Honor

Судя по снимку, устройство будет выполнено в форм-факторе, напоминающем Huawei Mate X2 и Samsung Galaxy Z Fold 3. Т.е. да, это вряд ли будет раскладушка, похожая на Galaxy Z Flip 3.