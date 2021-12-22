Британские ученые сравнили симптомы «омикрона» и «дельты»

Эксперты британской компании ZOE сравнили симптомы людей, которые заболели COVID-19 в октябре, когда Лондон был охвачен разновидность коронавируса «дельта», и в декабре, когда в страну проник «омикрон», сообщает РИА Новости.

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Ученые отметили сходства и различия обоих вариантов. Статистические данные были взяты из разработанного приложения ZOE COVID Study. Специалисты проанализировали их и пришли к предварительному выводу, что у обоих штаммов COVID-19 нет четких отличий в симптомах, проявляющихся в первые дни. До половины заболевших обоими вариантами вируса заявили, что у них появились жар, кашель и потеря обоняния или вкуса.

Всего было выделено пять симптомов, которые проявлялись у большинства инфицированных «омикроном»: головная боль, насморк, чихание, боль в горле и усталость. Некоторые жаловалась на кашель, потерю аппетита и затуманенность сознания. Отмечается, что симптомы «омикрона» похожи на легкое течение «дельты», которое наблюдается у вакцинированных.