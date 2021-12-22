Яйцо с целым скелетом эмбриона динозавра нашли в Китае

На территории Китая было обнаружено крайне редкое яйцо динозавра с хорошо сохранившимся скелетом эмбриона. Находка была сделана в округе Ганьчжоу в южной части страны.

Фото: sci-hub.do sci-hub.do

В заявлении Бирмингемского университета, занимающегося исследованием окаменелости, ученые выразили свою взволнованность находкой. Как объяснили специалисты, появление нового динозавра, который получил имя «малыш Инлян», может помочь ответить на множество вопросов о росте и размножении древних существ.

Как указали исследователи, обнаруженное яйцо принадлежит овирапторозавру. Возраст ископаемого составляет примерно 66-72 миллиона лет, а длина скелета эмбриона достигает 27 сантиметров, что на десять сантиметров больше длины самого яйца.