iPhone 14 получит устаревший процессор

iPhone 14 будет работать на базе чипсета Apple A15 Bionic, известного по iPhone 13, сообщает портал MyDrivers. Более современный чипсет Apple A16, выполненный по 4-нм техпроцессу, будет использоваться во флагманских iPhone 14 Pro.

Фото: rendersbyian.com rendersbyian.com

Таким образом, в линейке будут представлены четыре модели линейки iPhone 14, а именно iPhone 14 и 14 Max, которые будут работать на базе чипа 2021 года, и iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, которые будут основаны на новом чипе Apple A16.

Необычное решение компании связывают с несколькими причинами. Во-первых, Apple может запланировать снижение цен на модели начального уровня с целью охвата более широкого ценового диапазона. Во-вторых, такой ход может быть связан с продолжающимся дефицитом полупроводников.