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1 час назад

iPhone 14 получит устаревший процессор

iPhone 14 будет работать на базе чипсета Apple A15 Bionic, известного по iPhone 13, сообщает портал MyDrivers. Более современный чипсет Apple A16, выполненный по 4-нм техпроцессу, будет использоваться во флагманских iPhone 14 Pro.

iPhone 14 получит устаревший процессор
Фото: rendersbyian.comrendersbyian.com

Таким образом, в линейке будут представлены четыре модели линейки iPhone 14, а именно iPhone 14 и 14 Max, которые будут работать на базе чипа 2021 года, и iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, которые будут основаны на новом чипе Apple A16.

Необычное решение компании связывают с несколькими причинами. Во-первых, Apple может запланировать снижение цен на модели начального уровня с целью охвата более широкого ценового диапазона. Во-вторых, такой ход может быть связан с продолжающимся дефицитом полупроводников.

Допускается также, что так Apple планирует увеличить поставки флагманских iPhone 14 Pro, что в свою очередь увеличит продажи и прибыль.

Наука и техника,Apple,
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