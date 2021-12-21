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50 минут назад

Палеонтологи нашли сохранившийся скелет мамонта под Астраханью

У обрыва речного берега вблизи села Ленино под Астраханью палеонтологи неожиданно нашли скелет мамонта, жившего около 115 тысяч лет назад. Об этом стало известно палеонтологу, заведующему таксидермической лабораторией Астраханского заповедника Михаилу Головачеву, передает «Российская газета».

Скелет мамонта нашли под Астраханью
Фото: Россия 24Россия 24

По его словам, останки животного хорошо сохранились, что является большой редкостью для этих мест. Ученые обычно находят только одиночные кости мамонта. В этот раз они раскопали его череп, бедренные, берцовые, пяточные кости, коленную чашечку, фаланги пальцев, а также фрагменты ребер и позвоночника. Уже известно, что найденный мамонт — самка. Ее возраст пока не раскрыли.

При этом пока не найдены бивни и нижняя челюсть. Палеонтолог предположил, что они, возможно, еще находятся в земле. Головачев также пояснил, что полноценный скелет животного дает исследователям гораздо больше информации как о самих мамонтах, так и об историческом периоде.

Ученые на данный момент выясняют, был ли мамонт «местным обитателем» или его останки принесло течением реки. Уточняется, что кости направлены в лабораторию для экспертизы.

Ранее член РАН Василий Зенин заявил, что в Новосибирской области были найдены кости десятков шерстистых мамонтов. По его словам, в слоях почвы также находилась и челюсть волка.

В октябре археологи раскопали на Алтае уникальные украшения из мрамора и костей животных. Уточнялось, что их примерный возраст составил около 45-50 тысяч лет.

Наука и техника,Михаил Головачев,РАН,"Российская газета",
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