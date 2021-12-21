Власти Германии решили взять под контроль Telegram

Государства Европейского союза должны сплотиться и разработать единую политику по отношению к мессенджеру Telegram. По словам министра юстиции ФРГ Марко Бушманна, это необходимо для борьбы с противоправным контентом.
Министр уверен, что совместные действия будут более эффективными, чем борьба с распространением незаконной информации в одиночку. Марко Бушманн пояснил, что владельцы мессенджера заинтересованы в средствах, поступающих от рекламы, поэтому они вряд ли откажутся от европейского рынка. Чиновник считает, что компания, владеющая Telegram, обязана назначить представителя или официальное контактное лицо в Германии. Именно этот сотрудник и будет сотрудничать с европейскими властями, предоставляя информацию о правонарушениях. А пока правительство ФРГ отправляет запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, что весьма затягивает процесс, передает «Код Дурова».
Как рассказывал Plus-one.ru, Павел Дуров, известный как создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, назвал социальные сети и мессенджеры «непрерывным потоком мусора», который делает людей несчастными и лишает творческих способностей.
Павел Дуров создал Telegram в 2013 году, заявив, что его невозможно взломать или прослушать. В рейтинге самых безопасных мессенджеров по версии американского Фонда электронных рубежей (EFF) Telegram набрал четыре балла из семи.