Власти Германии решили взять под контроль Telegram

Министр уверен, что совместные действия будут более эффективными, чем борьба с распространением незаконной информации в одиночку. Марко Бушманн пояснил, что владельцы мессенджера заинтересованы в средствах, поступающих от рекламы, поэтому они вряд ли откажутся от европейского рынка. Чиновник считает, что компания, владеющая Telegram, обязана назначить представителя или официальное контактное лицо в Германии. Именно этот сотрудник и будет сотрудничать с европейскими властями, предоставляя информацию о правонарушениях. А пока правительство ФРГ отправляет запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, что весьма затягивает процесс, передает «Код Дурова».