Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС, трансляцию ведет НАСА.

Фото: NASA NASA

Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида на ракете-носителе Falcon 9 состоялся в 05.07 по времени Восточного побережья США (13.07 мск). Dragon доставит на орбиту около 2 тонн материалов для научной работы, провианта и предметы первой необходимости для экипажа, а также около 900 килограммов оборудования, которое в будущем будет использовано на внешней поверхности станции, передает РИА «Новости».

Корабль также доставит на орбиту экспериментальный стиральный порошок, который, возможно, позволит экипажам будущих космических полетов стирать одежду в космосе. На сегодня, как пояснили в НАСА, одежда экипажа на орбите одноразовая.

На борту Dragon на МКС также доставят портативный биопринтер, который в будущем может использоваться для лечения ран и восстановления кожного покрова, а также приспособления для ряда других экспериментов в области медицины и фармакологии.