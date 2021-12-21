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1 час назад

Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС

Американский космический грузовик Dragon стартовал к МКС, трансляцию ведет НАСА.

Космический грузовик Dragon стартовал к МКС
Фото: NASANASA

Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида на ракете-носителе Falcon 9 состоялся в 05.07 по времени Восточного побережья США (13.07 мск). Dragon доставит на орбиту около 2 тонн материалов для научной работы, провианта и предметы первой необходимости для экипажа, а также около 900 килограммов оборудования, которое в будущем будет использовано на внешней поверхности станции, передает РИА «Новости».

Корабль также доставит на орбиту экспериментальный стиральный порошок, который, возможно, позволит экипажам будущих космических полетов стирать одежду в космосе. На сегодня, как пояснили в НАСА, одежда экипажа на орбите одноразовая.

На борту Dragon на МКС также доставят портативный биопринтер, который в будущем может использоваться для лечения ран и восстановления кожного покрова, а также приспособления для ряда других экспериментов в области медицины и фармакологии.

Напомним, в декабре 2020 года грузовой корабль Dragon компании SpaceX осуществил автоматическую стыковку с Международной космической станицей.

Наука и техника,SpaceX,NASA,РИА Новости,
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