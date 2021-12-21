В России определили самые точные умные часы

Роскачество оценило умные часы, представленные на российском рынке, и определило среди них наиболее точные в измерении показателей здоровья.

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В Роскачестве заявили, что россияне стали больше интересоваться часами с точки зрения их функций мониторинга здоровья. Поэтому специалисты проверили точность таких опций, как измерение сердечной активности, шагомер, измерение пройденной дистанции по GPS и др. Всего в рейтинг Роскачества вошла 31 модель смарт-часов.

В результате эксперты признали лучшими часами модель Garmin Forerunner 55. Она хороша и точностью, и автономностью — 504 часа. Шагометр и датчик пройденной дистанции по GPS у этих часов работают без погрешностей, а датчик измерения сердечной активности ошибается не более чем на 3%.

Например, у Samsung Galaxy Watch4 (44 mm) пульсометр при слабой активности давал погрешность до 11%. Топ-10 рейтинга можно посмотреть ниже: