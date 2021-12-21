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25 минут назад

Раскрыта причина падения уровня кислорода на Земле

Ученые Университета Райса в США раскрыли неизвестный механизм уменьшения уровня кислорода в атмосфере Земли, который действовал в течение 800 тысяч лет, начиная с позднего плейстоцена. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Раскрыта причина падения уровня кислорода на Земле
Фото: Yuzhen YanYuzhen Yan

Одним из основных физико-химических процессов, потребляющих атмосферный кислород, является выветривание осадочных пород. Еще одной причиной может быть окисление органического углерода, содержавшегося под ледниками в течение миллионов лет, но обнажившегося при таянии льда. Исследователи проанализировали ледяные керны, в которых сохранились пузырьки древнего воздуха, и показали, что содержание кислорода в атмосфере Земли упало примерно на 0,2 процента за последние 800 тысяч лет.

Уровень кислорода начал падать после того, как продолжительность оледенений на Земле удвоилась около миллиона лет назад. Эти оледенения относятся к текущему ледниковому периоду, начавшемуся около 2,7 миллиона лет назад. Во время ледниковых эпох ледяные шапки увеличивались, покрывая до трети площади планеты, а затем вновь отступали к полюсам. Поскольку продолжительность ледниковых циклов увеличилась более чем вдвое, увеличилась и величина колебаний уровня моря.

Так как по мере продвижения ледников падает уровень моря, увеличивается площадь суши, которая может подвергаться выветриванию. Однако вклад этого процесса ученые оценили лишь в четвертую часть от наблюдаемого падения концентрации кислорода. Наоборот, потребление кислорода, вызванное ледниковой эрозией содержащих углерод пород, может объяснять наблюдаемое снижение.

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