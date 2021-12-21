Ученые раскрыли состав астероида Рюгу

Международная группа ученых представила первый анализ материала с астероида Рюгу. Образцы были доставлены на Землю зондом Hayabusa 2 больше года назад, сообщает Nature Astronomy.

Фото: NASA NASA

Результаты проведенных исследований показали, что Рюгу является очень темным и очень пористым. Он состоит из самых примитивных материалов Солнечной системы, к которым ученые когда-либо получали доступ.

Поскольку астероид оставался более или менее неизменным в последние 4,5 миллиарда лет назад, его анализ позволяет лучше узнать состав пыли, из которой образовались объекты внутренней Солнечной системы.

Рюгу – второй астероид, с которого ученым удалось взять образцы (первым был Итокава). Он достигает примерно километра в поперечнике и обладает гребнем вокруг экватора. Рюгу движется по эллиптической орбите, которая пересекает орбиты Земли и Марса.

В ходе сложной миссии на Землю удалось доставить 5,4 грамма его вещества. Предыдущие исследования показали, что астероид относится к С-типу, наиболее распространенному в Солнечной системе, богат углеродом и летучими элементами.

Новый анализ показал, что астероид обладает нетипично темной поверхностью. Его альбедо (отражающая способность) составляет 0,02, то есть он отражает всего 2% солнечного света. У большинства астероидов его класса альбедо составляет 0,03-0,09, асфальт имеет альбедо 0,04.

Рюгу также обладает высокой пористостью (46%) – больше, чем любые другие углеродистые метеориты. В его составе, по словам ученых, преобладают филлосиликаты или глиноподобные минералы. Также были выявлены следы других минералов, таких как карбонаты, железо и летучие соединения.

Согласно уточненным данным, астероид относится к классу «хондриты CI». По мнению экспертов, они являются самыми примитивными из всех известных космических пород.