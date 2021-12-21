Нейросеть определит вид птицы по ее перу

Разработка будет полезна при организации безопасности воздушного движения, а также в познавательных целях, передает официальный портал Года науки и технологий.
Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» и филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН создали уникальный алгоритм, способный точно определить вид птицы по одному перу. Для этого они обучили нейронную сеть на массиве фото, собранном из всех профессиональных орнитологических баз данных.
«Многие перья, в основном, небольших серо-коричневых птиц, очень похожи, их сложно различить даже профессионалам. Например, это семейства вьюрковых, пеночки, славки, камышовки и другие, в каждом из которых много видов, и многие из них едва отличимы от воробья. Плотность их расселения в лесах и парках может достигать нескольких десятков особей на квадратный километр», – рассказала один из авторов разработки, студентка магистратуры Самарского университета Алина Белько.
Ранее подобная работа требовала лабораторного ДНК-теста, использования специализированных книжных атласов или ручного поиска по базам фотографий. По словам ученых, новый инструмент будет иметь большую практическую ценность для организации безопасной работы аэропортов.
«Анализ того, какие птицы были сбиты, позволяет понять, как предотвратить это в будущем. Например, для отпугивания мелких птиц транслируют голоса хищных птиц, для отпугивания ворон, напротив, напуганные голоса ворон. Не во всех аэропортах орнитологам доступны лаборатории, зачастую вид птиц приходится определять "на глаз" или даже по запаху перьев».