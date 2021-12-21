Нейросеть определит вид птицы по ее перу

«Многие перья, в основном, небольших серо-коричневых птиц, очень похожи, их сложно различить даже профессионалам. Например, это семейства вьюрковых, пеночки, славки, камышовки и другие, в каждом из которых много видов, и многие из них едва отличимы от воробья. Плотность их расселения в лесах и парках может достигать нескольких десятков особей на квадратный километр», – рассказала один из авторов разработки, студентка магистратуры Самарского университета Алина Белько.