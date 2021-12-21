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28 минут назад

ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма

Во Всемирной организации здравоохранения заявили что новый штамм «омикрон» распространяется гораздо быстрее других видов инфекции. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишут РИА Новости.

ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма
Фото: ТАССТАСС

По его словам, у специалистов есть устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта». Отмечается, что люди, которые переболели или вакцинировались, могут заразиться вирусом вновь.

Представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что темпы распространения штамма «омикрон» невероятно высокие. Согласно данным ВОЗ, число новых случаев удваивается каждые несколько дней.

«Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», — отметил Набарро.

Основные симптомы нового варианта COVID-19 «омикрон» практически не отличаются от предыдущих штаммов. Как утверждает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, самые распространенные проявления заболевания — температура, головная боль и поражение легких. Также встречаются осложнения, которые ВОЗ отмечала во всех предыдущих штаммах. Эксперт подчеркнула, что понять, кто заболел «омикроном», а кто — «дельтой», стало практически невозможно.

Наука и техника,В мире,Дэвид Набарро,Мелита Вуйнович,ВОЗ,РИА Новости,
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