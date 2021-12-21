ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма

Во Всемирной организации здравоохранения заявили что новый штамм «омикрон» распространяется гораздо быстрее других видов инфекции. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишут РИА Новости.

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По его словам, у специалистов есть устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта». Отмечается, что люди, которые переболели или вакцинировались, могут заразиться вирусом вновь.

Представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что темпы распространения штамма «омикрон» невероятно высокие. Согласно данным ВОЗ, число новых случаев удваивается каждые несколько дней.

«Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели», — отметил Набарро.