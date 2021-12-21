"Вектор" опубликовал фотографии "омикрона"

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" опубликовал фотографии "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Отмечается, что ученые заразили культуру клеток Vero E6 "Омикроном" в лабораторных условиях для исследования формы, размера и находящихся на поверхности штамма структур. Клетки на шестые сутки после заражения отделили от поверхности специальных флаконов, где они выращивались.

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"На снимках – везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети, при участии которой происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, необходимых для жизни клетки", – говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что в мембрану пузырьков, где формируется вирусная частица, встраиваются структурные белки вируса, которые в последствии определят его поведение при встрече с другой клеткой.

"В случае со штаммом "Омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции", – сказано в сообщении.

Отмечается, что состояние клеток при заражении "Омикроном" соответствует тому, что можно увидеть на вторые или третьи сутки при заражении другими штаммами COVID-19.