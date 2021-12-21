Парфюмер раскрыла опасность применения натуральных эфирных масел

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала РИА Недвижимость, что для создания приятного запаха в квартире лучше всего использовать специальные диффузоры и спреи с синтетическими веществами, а не натуральные эфирные масла. Эксперт также добавила, что ванильные ароматы позволят смягчить конфликтную обстановку, а цитрусовые взбодрят и придадут сил. Нестерова указала, что натуральные эфирные масла могут оказаться сильными аллергенами. При этом стоит следить, чтобы их концентрация не превышала определенный уровень, рассчитать который самостоятельно очень сложно..Лучше остановить свой выбор а специальных ароматизаторах, в которые смешаны натуральные эфирные масла и синтетические отдушки. Такой баланс ингредиентов в формуле приводит к стабильности и соблюдению сроков годности. Нестерова указала, что смешанный состав не вредит здоровью человека. Особенно специальные ароматизаторы лучше использовать тем, у кого есть склонность к аллергии, и не останавливать свой выбор на натуральных маслах. Нестерова добавила для создания приятного аромата в доме используют ароматический диффузор.