Названа самая уязвимая для морозов категория людей

Морозы особенно опасны для людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания. Об этом РИА Новости сообщил лавный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», — пояснил Тяжельников.

Он отметил, что у здоровых людей также могут быть неприятные реакции на морозный воздух. По словам специалиста, они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Тяжельников советовал обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде.