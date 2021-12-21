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50 минут назад

Названа самая уязвимая для морозов категория людей

Морозы особенно опасны для людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания. Об этом РИА Новости сообщил лавный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Названа самая уязвимая для морозов категория людей
Фото: ТАССТАСС

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», — пояснил Тяжельников.

Он отметил, что у здоровых людей также могут быть неприятные реакции на морозный воздух. По словам специалиста, они могут испытывать затруднение в дыхании, спазмы. Тяжельников советовал обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде.

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