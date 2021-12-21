Ученые разработали вакцину против старости

Японские ученые разработали вакцину, способную замедлить старение человека. Об этом сообщает журнал Nature Aging. Препарат был создан на основе аминокислот и живого белка. Его основу составляет пептид - он может разрушать старые клетки (зомби-клетки), которые с возрастом перестают воспроизводиться и накапливаться в человеческом организме.
Как заявили специалисты, их вакцина может помочь тем, у кого есть проблемы с жесткими кровеносными сосудами, диабетом и некоторыми другими заболеваниями. Препарат был испытан на мышах. Во время тестов ученые выяснили, что число зомби-клеток у грызунов сокращалось из-за уменьшения артериальной жесткости. Японские исследователи установили, что данная вакцина поможет бороться с сахарным диабетом, ожирением или возрастными проблемами.
Ранее специалисты из японского университета Кобе сообщили, что витамин B2 способен предотвращать старение клеток. До этого ученые пришли к выводу, что недоедание защищает организм от болезней и старения. Американский биолог Митчелл Ли изучила кетогенную, низкобелковую и разгрузочную диеты, периодическое голодание и питание с ограничением по времени. По ее словам, периодическое голодание показало многообещающие результаты.