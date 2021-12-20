В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

В Роскосмосе пообещали производить четыре пилотируемых корабля в год

Российская космическая промышленность имеет возможность производить четыре пилотируемых корабля в год для полетов на орбиту, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

В Роскосмосе пообещали увеличить выпуск пилотируемых корабля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас, когда американцы стали летать на своих кораблях, а мы – на своих, нам нужно два корабля для нашей программы и, если будет потребность, еще два корабля в год промышленность может производить», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил РКК «Энергия» нарастить производство пилотируемых кораблей «Союз МС» до четырех в год, их предполагается использовать для развития космического туризма.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители