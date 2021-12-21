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54 минуты назад

«Омикрон» может победить пандемию, заявили в ВОЗ

«Омикрон»-штамм COVID-19 может стать живой вакциной и победить пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. При этом она отметила, что пока рано делать выводы, так как больных новым штаммом не так много. Об этом сообщает URA.RU.

ВОЗ: «Омикрон» может победить пандемию
Фото: engineering.tamu.eduengineering.tamu.edu

Да, это возможно. Очень надеемся, что это будет так. Однако сейчас рано делать выводы, так как недостаточно пациентов с «омикроном». Необходимо подождать не менее недели, — рассказала Вуйнович.

Она также добавила, что, даже если удастся победить пандемию, COVID никогда не исчезнет, как грипп, но случаев заражения станет гораздо меньше. По словам эксперта, ВОЗ обеспокоена скоростью распространения «омикрона», так как большой всплеск заболеваемости за короткий период может привести к параличу системы здравоохранения, если будет очень много заболевших.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что россиян, которые отказываются делать прививки от коронавируса, нужно штрафовать минимум на 100 долларов. Такое наказание «ударит по их кошелькам» и заставит задуматься. Он отметил, что ориентироваться на богатых людей не нужно, достаточно будет штрафа в несколько тысяч.

Наука и техника,Мелита Вуйнович,ВОЗ,РИА Ura.ru,
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