Бусы рассказали о социальных связях доисторической Африки

Немецкие ученые исследовали огромную коллекцию бус из страусиной яичной скорлупы — старейших рукотворных украшений, форма которых позволяет проследить социальные взаимодействия различных групп. Авторы пришли к выводу, что 30–50 тысяч лет назад на территории Африки существовала обширная и прочная сеть социальных связей, которая перестала существовать, вероятно, из-за изменений климата. Статья опубликована в журнале Nature.

Фото: Jennifer Miller Jennifer Miller

Для изучения истории человеческих популяций необходима информация о социальных взаимодействиях различных групп древних людей. Анализ ДНК позволяет узнать о генетическом обмене между группами, однако оставляет открытым вопрос о сопровождавшем его культурном обмене. Теперь ученые из Института истории человечества Макса Планка обратились к неожиданному источнику информации — бусам из страусиной яичной скорлупы.

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Бусы из скорлупы страуса — старейшие в мире полностью рукотворные украшения. Так как разные группы и племена создавали бусины разных форм и размеров, этот аксессуар позволяет проследить культурные связи. Авторы исследовали самую крупную базу данных о бусинах из яичной скорлупы, включающую информацию о более чем 1,5 тысячи экземплярах, обнаруженных в 31 регионе на юге и востоке Африки за последние 50 тысяч лет.