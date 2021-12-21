Windows лишится "Панели управления"

В последней версии Windows Insider компания переместила многие параметры из пункта «Управление расширенными параметрами общего доступа» на новую страницу в приложении «Настройки» в раздел «Дополнительные параметры сети». Также были обновлены страницы в разделе «Принтер и сканеры», а именно меню » Настройки». Некоторые параметры в панели управления теперь будут перенаправлять пользователя в «Настройки».