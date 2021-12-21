Windows лишится "Панели управления"

В блоге, посвященном бета-версиям Windows, Microsoft заявила, что будет переносить элементы панели управления в «Настройки», сообщает портал ExtremeTech.
В последней версии Windows Insider компания переместила многие параметры из пункта «Управление расширенными параметрами общего доступа» на новую страницу в приложении «Настройки» в раздел «Дополнительные параметры сети». Также были обновлены страницы в разделе «Принтер и сканеры», а именно меню » Настройки». Некоторые параметры в панели управления теперь будут перенаправлять пользователя в «Настройки».
Эксперты считают, что таким образом Microsoft пытается полноценно отказаться от использования «Панели управления» в пользу «Настроек», но на данный момент компания лишь путает пользователей, которые в поисках необходимого пункта ищут его по всей системе.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft проигнорировала опасную уязвимость в Windows.