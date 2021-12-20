Telegram позволит скрывать часть сообщений

В мессенджере Telegram появится возможность скрытия спойлеров, сообщает портал Android Police.

Фото: Moritz Wolf/Global Look Press Moritz Wolf/Global Look Press

Если пользователь выделит текст до отправки и применит к нему форматирование «Спойлер», к сообщению после нажатия кнопки «Отправить» будет применен блюр. Исходный текст отобразится только при нажатии получателем на «засекреченное» сообщение.

Отмечается, что пока какой-либо дополнительной информации о функции скрытия спойлеров нет. Портал предполагает, что в будущем разработчики мессенджера могут позволить скрывать медиафайлы таким же образом.

Видео-демонстрация сделана в версии Telegram для iPhone. Учитывая, что мессенджер является кроссплатформенным, авторы портала предположили, что функция будет запущена на всех платформах, включая Android.