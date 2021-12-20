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23 минуты назад

Telegram позволит скрывать часть сообщений

В мессенджере Telegram появится возможность скрытия спойлеров, сообщает портал Android Police.

Telegram позволит скрывать часть сообщений
Фото: Moritz Wolf/Global Look PressMoritz Wolf/Global Look Press

Если пользователь выделит текст до отправки и применит к нему форматирование «Спойлер», к сообщению после нажатия кнопки «Отправить» будет применен блюр. Исходный текст отобразится только при нажатии получателем на «засекреченное» сообщение.

Отмечается, что пока какой-либо дополнительной информации о функции скрытия спойлеров нет. Портал предполагает, что в будущем разработчики мессенджера могут позволить скрывать медиафайлы таким же образом.

Видео-демонстрация сделана в версии Telegram для iPhone. Учитывая, что мессенджер является кроссплатформенным, авторы портала предположили, что функция будет запущена на всех платформах, включая Android.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как освободить хранилище в iPhone, очистив кэш Telegram и других приложений.

Наука и техника,Газета.Ru,
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