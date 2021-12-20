Официальную группу "Яндекс Go" во "ВКонтакте" взломали

"Взломанный аккаунт добавил в группу злоумышленника, который запустил рассылку фишингового сообщения. Через две минуты мы остановили рассылку и удалили все сообщения. Также сразу же были заблокированы страницы злоумышленников", - отметили в компании, уточнив, что всего по ссылке перешли 332 человека. "Всем им мы оперативно отправили сообщение, что они перешли по фишинговой ссылке, а также отправили им рекомендации о смене пароля", - добавили в пресс-службе.