Официальную группу "Яндекс Go" во "ВКонтакте" взломали

Официальная группа "Яндекс Go" в социальной сети "ВКонтакте" была взломана злоумышленниками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Сегодня наша группа во "ВКонтакте" была взломана. Злоумышленники разослали некоторым подписчикам нашей страницы предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе. В сообщениях были ссылки на фишинговые сайты. Мы не имеем отношения к этому конкурсу и к этому сообщению", - отметили в компании.
В "Яндекс Go" принесли извинения подписчикам группы и уточнили, что фейковые сообщения были удалены через две минуты после рассылки.
"Сейчас мы совместно с "ВКонтакте" предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них и ни в коем случае не отвечать на такие письма", - добавили в компании.
В пресс-службе "ВКонтакте" ТАСС сообщили, что аккаунт одного из администраторов группы был взломан подбором пароля или через фишинг.
"Взломанный аккаунт добавил в группу злоумышленника, который запустил рассылку фишингового сообщения. Через две минуты мы остановили рассылку и удалили все сообщения. Также сразу же были заблокированы страницы злоумышленников", - отметили в компании, уточнив, что всего по ссылке перешли 332 человека. "Всем им мы оперативно отправили сообщение, что они перешли по фишинговой ссылке, а также отправили им рекомендации о смене пароля", - добавили в пресс-службе.
"ВКонтакте" рекомендует администраторам сообществ включить двухфакторную аутентификацию, а также не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить логин и пароль от аккаунта на непроверенных сайтах, не использовать непроверенные бесплатные VPN-сервисы и прокси-серверы.