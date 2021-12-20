Комета Леонарда вызовет метеоритные дожди на Венере

Комета Леонарда, официально обозначаемая как C/2021 A1, в грядущие выходные пролетит мимо Венеры. Минимальное расстояние между ними составит 50 тысяч км, сообщает arXiv.org.

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Комету Леонарда открыли в январе 2021 года. Первым ее обнаружил астроном Грегори Дж. Леонард из обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне – в честь него космическому объекту и было присвоено название.

Исследования показали, что комета проходит мимо Солнца раз в 80 тысяч лет, так что современным астрономам представляется единственный шанс вживую пронаблюдать за ее полетом.

Ученые из Калифорнийского технологического института предположили, что, приблизившись к Венере, комета вызовет на ней метеоритный дождь. Это возможно, если C/2021 A1 будет проявлять высокую активность, а планета пройдет через ее след.

«Такой сценарий довольно редкий, но не невероятный», – отметили авторы научной работы.

У астрономов не так много возможностей, чтобы наблюдать за Венерой. Там работает всего один орбитальный аппарат – японский зонд «Акацуки». Он облетает планету на расстоянии до 300 до 80 000 км. Но ученые полагают, что при определенных условиях смогут увидеть слабые вспышки от обломков кометы Леонарда.