Комета Леонарда вызовет метеоритные дожди на Венере

Комета Леонарда, официально обозначаемая как C/2021 A1, в грядущие выходные пролетит мимо Венеры. Минимальное расстояние между ними составит 50 тысяч км, сообщает arXiv.org.
Комету Леонарда открыли в январе 2021 года. Первым ее обнаружил астроном Грегори Дж. Леонард из обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне – в честь него космическому объекту и было присвоено название.
Исследования показали, что комета проходит мимо Солнца раз в 80 тысяч лет, так что современным астрономам представляется единственный шанс вживую пронаблюдать за ее полетом.
Ученые из Калифорнийского технологического института предположили, что, приблизившись к Венере, комета вызовет на ней метеоритный дождь. Это возможно, если C/2021 A1 будет проявлять высокую активность, а планета пройдет через ее след.
«Такой сценарий довольно редкий, но не невероятный», – отметили авторы научной работы.
У астрономов не так много возможностей, чтобы наблюдать за Венерой. Там работает всего один орбитальный аппарат – японский зонд «Акацуки». Он облетает планету на расстоянии до 300 до 80 000 км. Но ученые полагают, что при определенных условиях смогут увидеть слабые вспышки от обломков кометы Леонарда.
Напомним, комета Леонарда была признана самой яркой в 2021 году. Ее можно было наблюдать с Земли невооруженным глазом. Ученые полагают, что в начале января 2022 года комета будет выброшена из Солнечной системы.