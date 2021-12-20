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48 минут назад

"ВКонтакте" проведет новогоднее шоу

"ВКонтакте" устроит праздничное шоу "STAR Трек. Новый год "ВКонтакте". Мероприятие начнется 1 января в 17:00 мск в сообществе "Официальные страницы". Также концерт можно посмотреть на уличных экранах на Таганской площади и на фасадах кинотеатра "Октябрь" и гостиницы "Космос", говорится в сообщении соцсети в понедельник.

На шоу выступят HammAli & Navai, Big Baby Tape, "Ленинград", "Зоя", "Руки вверх!", ESMI, Constantine. Ведущими мероприятия станут Владимир Маркони и Алла Михеева.

Также пользователей "ВКонтакте" с Новым годом поздравят с МКС, а блогеры, среди которых Карина Кросс, Женя Ершов и Ваня Дмитриенко, в VK Звонках пообщаются и сыграют в игры со своими поклонниками.

Кроме того, зрители концерта "ВКонтакте" смогут получить набор стикеров с новогодней елкой.

Наука и техника,Владимир Маркони,Алла Михеева,
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