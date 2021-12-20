Самый мощный в мире ледокол отправился на Чукотку

На Чукотку впервые отправился мощнейший в мире атомный ледокол "Арктика". Он ведет караван из трех судов в самый северный город России - Певек.

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"Ожидаем, что проведет к нам три судна: "Инженер Трубин", "Юрий Аршеневский" и "Полар Кинг". У них на борту: генгруз, строительные материалы, блочно-модульные конструкции и другое", - написал губернатор округа Роман Копин в Instagram.

Как уточнили в пресс-службе правительства Чукотки, сейчас суда находятся в районе Карского моря. В Певеке их ожидают 26 декабря.