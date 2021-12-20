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1 час назад

Самый мощный в мире ледокол отправился на Чукотку

На Чукотку впервые отправился мощнейший в мире атомный ледокол "Арктика". Он ведет караван из трех судов в самый северный город России - Певек.

Самый мощный в мире ледокол отправился на Чукотку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ожидаем, что проведет к нам три судна: "Инженер Трубин", "Юрий Аршеневский" и "Полар Кинг". У них на борту: генгруз, строительные материалы, блочно-модульные конструкции и другое", - написал губернатор округа Роман Копин в Instagram.

Как уточнили в пресс-службе правительства Чукотки, сейчас суда находятся в районе Карского моря. В Певеке их ожидают 26 декабря.

Атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" вышел из Санкт-Петербурга в направлении Северного морского пути, чтобы помочь находящимся там ледоколам, в первый день зимы. Сейчас в акватории работают три атомных ледокола - "Вайгач", "Таймыр" и "Ямал".

Наука и техника,Роман Копин,
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