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23 минуты назад

Apple запустит производство нового iPhone

Apple в ближайшее время запустит производство iPhone SE третьего поколения. Об этом сообщает портал ITHome со ссылкой на поставщиков компонентов.

Apple запустит производство нового iPhone
Фото: РИА НовостиРИА Новости

iPhone SE третьей версии будет оснащен IPS-дисплеем в 4,7 дюйма и кнопкой «Домой» с физическим отпечатком пальца Touch ID аналогично предыдущей модели. В удешевленной версии iPhone сохранится одна основная камера на 12 Мп, а устройство получит 3 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать на базе флагманского чипсета Apple A15 Bionic, который уже известен по линейке iPhone 13.

Раскрыты будущие устройства Apple

Главным отличием iPhone SE третьего поколения от модели 2020 года станет поддержка 5G. Аналитики считают, что цена на устройство не изменится относительно прошлой версии — от $400 в США и от 40 тыс. рублей на территории России.

Ранее эксперты заявляли, что новый смартфон iPhone SE с поддержкой сетей 5G сможет переманить на свою сторону порядка 1,5 млрд пользователей устройства на Android.

Наука и техника,Apple,
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