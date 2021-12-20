Праздник выбора. Huawei поделилась идеями новогодних подарков

Впереди новогодние и рождественские праздники, значит, время готовить подарки. Как уже рассказывала «Лента.ру», один из самых популярных и желанных подарков — это электронный гаджет. Так, по мнению почти трети мужской аудитории одного из российских сервисов частных объявлений, пользователи с удовольствием получили бы какое-нибудь функциональное устройство в подарок на Новый год. Чтобы помочь с выбором, компания Huawei, со своей стороны, поделилась идеями новогодних подарков и объявила о праздничных спецпредложениях на девайсы, которые помогут выразить любовь и заботу.

Фото: Huawei Huawei

На протяжении всего 2021 года глобальная компания презентовала все новые и новые бестселлеры, начиная от часов Huawei Watch GT 3 и заканчивая флагманским смартфоном Huawei nova 9. В канун 2022 года компания решила сделать Новый год и Рождество особенными и запоминающимися и объявила о праздничных специальных предложениях на самые востребованные девайсы. До 28 декабря умные устройства, которые повышают комфорт, можно приобрести со скидкой до 50 процентов. Они будут интересны и полезны как взрослым, так и детям, и прослужат не один год.

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С запасом технологий

Самый внушительный по характеристикам смартфон года — свежий флагман Huawei nova 9. У него стильный и тонкий корпус (всего 7,77 миллиметров и 175 граммов) в звездно-голубом или черном цвете с защитой от скольжения и отпечатков пальцев. Экран имеет диагональ 6,57 дюйма и незаметные взгляду закругленные рамки. Основная камера nova 9 Ultra Vision 50 МП с инновационным цветным фильтром RYYB позволяет делать красочные и четкие фото и видео в темноте, а на солнце — снимать без пересветов. Отличную камеру дополняют экран с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор, емкая батарея, поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функция беспроводного подключения устройств (к смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет).

Аппарат прекрасно подойдет и хрупким девушкам, любящим делать селфи, и брутальным мужчинам и станет незаменимым помощником для блогеров. «С запуском Huawei nova 9 компания открывает новые возможности для пользователей соцсетей, — говорит операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо. — Серия nova, чье название ассоциируется с латинским термином "сверхновая звезда", традиционно предлагает выдающиеся продукты для молодежи и всех, кто молод душой. С таким смартфоном легко быть в центре внимания, благодаря его сияющему дизайну, и делать потрясающие фото и видео с помощью продвинутой камеры. Смартфон получил усовершенствованное оборудование и новое программное обеспечение, интегрированное в фирменный интерфейс EMUI 12. В нем доступны такие фитчи, как видеосъемка в формате 4K, в том числе на фронтальную камеру, переключение между передним и основным объективами прямо во время записи видео и дистанционное управление затвором».

Для здоровья и спорта

Не знаете, какие подарки приготовить молодому человеку или супругу или родителям? Присмотритесь к недавно выпущенным легким умным часам нового поколения Huawei Watch GT 3 для тренировок, путешествий, звонков и прослушивания музыки. Стильные аксессуары с диаметром 42 и 46 миллиметров для регулярного использования задач и фитнеса впервые дополнены моделью Huawei GT Runner 46 миллиметров для любителей бега и профессиональных спортсменов.

Устройства получили расширенный функционал, еще более умные алгоритмы и высокую точность мониторинга здоровья. Они измеряют не только пульс, уровень кислорода в крови и качество сна, но также определяют температуру кожи. Huawei Watch GT 3 уверенно работают 14 дней без подзарядки (в версии 46 миллиметров), позволяют принять звонок, имеют запас памяти 2 гигабайта и могут передать сохраненную музыку в наушники без использования телефона. Такие девайсы способны стать элегантным аксессуаром и незаменимым помощником.

Для работы и учебы

Не знаете, что подарить старшекласснику или студенту? В категории многофункциональных устройств для общения, развлечений, а главное для комфортной работы и учебы лидируют планшет Huawei MatePad 11 и ноутбуки: флагманский Huawei MateBook 14 s и практичный Huawei MateBook 14 с процессором AMD.

Легкий и компактный планшет Huawei MatePad 11 с частотой обновления 120 Гц, стереосистемой с настройкой Harman Kardon и плавным интерфейсом был представлен летом 2021 года и буквально взорвал рынок: на старте россияне раскупали его в 10 раз лучше, чем модель прошлого года. MatePad 11 поддерживает клавиатуру Huawei Smart Magnetic Keyboard и стилус Huawei M-Pencil, имеет достаточный объем памяти для хранения данных, позволяет работать в нескольких программах и окнах одновременно, совершая видеозвонки и в одно касание подключаясь к смартфону для передачи файлов.

Huawei MateBook 14 в тонком металлическом корпусе с мощным процессором AMD RyzenTM 5 5500U предназначен для стабильной и продуктивной работы в любых сценариях, имеет долгую автономность, инновационное охлаждение и обещает эффект полного погружения с безрамочным 2K-экраном FullView и сертифицированным режимом защиты зрения.

Умный и мощный Huawei MateBook 14s — первый ноутбук с разблокировкой по лицу. Новинка этой осени получила яркий сенсорный 2,5K-экран диагональю 14,2 дюйма и инновационные характеристики, которые удивят даже опытного пользователя. Клавиатура MateBook 14s имеет посадку, как у космического корабля. Батарея — заряжается за 15 минут для трехчасовой работы. Кино и музыка звучат в четырех динамиках по-новому: бренд впервые экспериментирует с применением в ноутбуке фирменной технологии Huawei Sound. Для видеоконференций доступно умное шумоподавление, которое до сих пор можно было найти только в аудиостройствах компании.

Подарок для детей

Детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro с AMOLED-экраном 1,41 дюйма и кнопкой SOS могут стать не только привлекательным подарком для детей, но и залогом спокойной жизни для родителей. Гаджет оснащен слотом для сим-карты, поддержкой 4G VoLTE, широкоугольной камерой 5 МП для видеозвонков и фотографий. Часы сочетают материалы премиум-класса и высокие технологии, которые стимулируют ребенка безопасно исследовать окружающий мир.

Устройство защищено от влаги, с ним можно ходить в бассейн, для чего предусмотрена функция «Тренер по плаванию». Встроенная система геопозиционирования на базе искусственного интеллекта помогает родителям с высокой точностью определять местоположение ребенка, в том числе в путешествии.

Новогодние бонусы

В канун праздников Huawei объявила о праздничном спецпредложении в фирменном интернет-магазине, где покупатели могут приобрести устройства Huawei по сниженным ценам.

Так, на ряд товаров действуют скидки до 50 процентов. Например, смартфон Huawei nova 9 доступен с выгодой до 8 тысяч рублей (после добавления в корзину), а планшет Huawei MatePad 11 в конфигурации 64 ГБ — с выгодой до 5 тысяч рублей. Доставка большинства продуктов бесплатна.

Huawei MateBook 14s i7 с оперативной памятью 16 гигабайт и постоянной — 512 гигабайт можно приобрести со скидкой 10 тысяч рублей. Доставка большинства товаров бесплатна.