Праздник выбора. Huawei поделилась идеями новогодних подарков

Впереди новогодние и рождественские праздники, значит, время готовить подарки. Как уже рассказывала «Лента.ру», один из самых популярных и желанных подарков — это электронный гаджет. Так, по мнению почти трети мужской аудитории одного из российских сервисов частных объявлений, пользователи с удовольствием получили бы какое-нибудь функциональное устройство в подарок на Новый год. Чтобы помочь с выбором, компания Huawei, со своей стороны, поделилась идеями новогодних подарков и объявила о праздничных спецпредложениях на девайсы, которые помогут выразить любовь и заботу.
На протяжении всего 2021 года глобальная компания презентовала все новые и новые бестселлеры, начиная от часов Huawei Watch GT 3 и заканчивая флагманским смартфоном Huawei nova 9. В канун 2022 года компания решила сделать Новый год и Рождество особенными и запоминающимися и объявила о праздничных специальных предложениях на самые востребованные девайсы. До 28 декабря умные устройства, которые повышают комфорт, можно приобрести со скидкой до 50 процентов. Они будут интересны и полезны как взрослым, так и детям, и прослужат не один год.
Самый внушительный по характеристикам смартфон года — свежий флагман Huawei nova 9. У него стильный и тонкий корпус (всего 7,77 миллиметров и 175 граммов) в звездно-голубом или черном цвете с защитой от скольжения и отпечатков пальцев. Экран имеет диагональ 6,57 дюйма и незаметные взгляду закругленные рамки. Основная камера nova 9 Ultra Vision 50 МП с инновационным цветным фильтром RYYB позволяет делать красочные и четкие фото и видео в темноте, а на солнце — снимать без пересветов. Отличную камеру дополняют экран с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор, емкая батарея, поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функция беспроводного подключения устройств (к смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет).
Аппарат прекрасно подойдет и хрупким девушкам, любящим делать селфи, и брутальным мужчинам и станет незаменимым помощником для блогеров. «С запуском Huawei nova 9 компания открывает новые возможности для пользователей соцсетей, — говорит операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо. — Серия nova, чье название ассоциируется с латинским термином "сверхновая звезда", традиционно предлагает выдающиеся продукты для молодежи и всех, кто молод душой. С таким смартфоном легко быть в центре внимания, благодаря его сияющему дизайну, и делать потрясающие фото и видео с помощью продвинутой камеры. Смартфон получил усовершенствованное оборудование и новое программное обеспечение, интегрированное в фирменный интерфейс EMUI 12. В нем доступны такие фитчи, как видеосъемка в формате 4K, в том числе на фронтальную камеру, переключение между передним и основным объективами прямо во время записи видео и дистанционное управление затвором».
Не знаете, какие подарки приготовить молодому человеку или супругу или родителям? Присмотритесь к недавно выпущенным легким умным часам нового поколения Huawei Watch GT 3 для тренировок, путешествий, звонков и прослушивания музыки. Стильные аксессуары с диаметром 42 и 46 миллиметров для регулярного использования задач и фитнеса впервые дополнены моделью Huawei GT Runner 46 миллиметров для любителей бега и профессиональных спортсменов.
Устройства получили расширенный функционал, еще более умные алгоритмы и высокую точность мониторинга здоровья. Они измеряют не только пульс, уровень кислорода в крови и качество сна, но также определяют температуру кожи. Huawei Watch GT 3 уверенно работают 14 дней без подзарядки (в версии 46 миллиметров), позволяют принять звонок, имеют запас памяти 2 гигабайта и могут передать сохраненную музыку в наушники без использования телефона. Такие девайсы способны стать элегантным аксессуаром и незаменимым помощником.
Не знаете, что подарить старшекласснику или студенту? В категории многофункциональных устройств для общения, развлечений, а главное для комфортной работы и учебы лидируют планшет Huawei MatePad 11 и ноутбуки: флагманский Huawei MateBook 14 s и практичный Huawei MateBook 14 с процессором AMD.
Легкий и компактный планшет Huawei MatePad 11 с частотой обновления 120 Гц, стереосистемой с настройкой Harman Kardon и плавным интерфейсом был представлен летом 2021 года и буквально взорвал рынок: на старте россияне раскупали его в 10 раз лучше, чем модель прошлого года. MatePad 11 поддерживает клавиатуру Huawei Smart Magnetic Keyboard и стилус Huawei M-Pencil, имеет достаточный объем памяти для хранения данных, позволяет работать в нескольких программах и окнах одновременно, совершая видеозвонки и в одно касание подключаясь к смартфону для передачи файлов.
Huawei MateBook 14 в тонком металлическом корпусе с мощным процессором AMD RyzenTM 5 5500U предназначен для стабильной и продуктивной работы в любых сценариях, имеет долгую автономность, инновационное охлаждение и обещает эффект полного погружения с безрамочным 2K-экраном FullView и сертифицированным режимом защиты зрения.
Умный и мощный Huawei MateBook 14s — первый ноутбук с разблокировкой по лицу. Новинка этой осени получила яркий сенсорный 2,5K-экран диагональю 14,2 дюйма и инновационные характеристики, которые удивят даже опытного пользователя. Клавиатура MateBook 14s имеет посадку, как у космического корабля. Батарея — заряжается за 15 минут для трехчасовой работы. Кино и музыка звучат в четырех динамиках по-новому: бренд впервые экспериментирует с применением в ноутбуке фирменной технологии Huawei Sound. Для видеоконференций доступно умное шумоподавление, которое до сих пор можно было найти только в аудиостройствах компании.
Детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro с AMOLED-экраном 1,41 дюйма и кнопкой SOS могут стать не только привлекательным подарком для детей, но и залогом спокойной жизни для родителей. Гаджет оснащен слотом для сим-карты, поддержкой 4G VoLTE, широкоугольной камерой 5 МП для видеозвонков и фотографий. Часы сочетают материалы премиум-класса и высокие технологии, которые стимулируют ребенка безопасно исследовать окружающий мир.
Устройство защищено от влаги, с ним можно ходить в бассейн, для чего предусмотрена функция «Тренер по плаванию». Встроенная система геопозиционирования на базе искусственного интеллекта помогает родителям с высокой точностью определять местоположение ребенка, в том числе в путешествии.
В канун праздников Huawei объявила о праздничном спецпредложении в фирменном интернет-магазине, где покупатели могут приобрести устройства Huawei по сниженным ценам.
Так, на ряд товаров действуют скидки до 50 процентов. Например, смартфон Huawei nova 9 доступен с выгодой до 8 тысяч рублей (после добавления в корзину), а планшет Huawei MatePad 11 в конфигурации 64 ГБ — с выгодой до 5 тысяч рублей. Доставка большинства продуктов бесплатна.
Huawei MateBook 14s i7 с оперативной памятью 16 гигабайт и постоянной — 512 гигабайт можно приобрести со скидкой 10 тысяч рублей. Доставка большинства товаров бесплатна.
Также за покупку устройств от 50 тысяч рублей можно получить купон на скидку 2022 рубля для новых заказов, а за покупку от 30 тысяч рублей — купон на сумму 1011 рублей. Подробнее ознакомиться с ассортиментом устройств и условиями акции можно на официальном сайте интернет-магазина компании.