Россиян предупредили о слежке через смартфон

Тем не менее практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис, позволяющий отслеживать абонента на добровольных началах. По запросу его можно подключить и передавать координаты определённому кругу лиц. Для подключения требуется доступ к телефонной трубке буквально на пару минут, после чего посредством СМС-сообщения происходит активация услуги, — объяснил Мясоедов.