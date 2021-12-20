Назван смартфон с лучшей камерой

Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) назвал Google Pixel 5a смартфоном с лучшей камерой на рынке. Об этом блогер заявил в видео на своем YouTube-канале.

Фото: wylsa.com wylsa.com

Браунли выбрал устройства с лучшей камерой на основе слепого теста, который он проводит ежегодно. Специалист отобрал 16 телефонов 2021 года и расставил их по парам. Далее блогер выкладывал фотографии с каждого девайса и призывал пользователей выбирать, какой снимок им понравился больше. Подписчики его соцсетей не знали, какое устройство сделало тот или иной снимок.

После того, как отсеялась половина устройств, в сетке остались восемь смартфонов. В четверку лучших гаджетов по итогам слепого теста попали Asus ROG 5, который опередил Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro, который оказался лучше Sony Xperia Pro, обогнавший iPhone 13 Pro Max телефон Pixel 5a и выбивший из игры Asus ZenFone 8 смартфон Realme GT.

В финал слепого теста попали OnePlus 9 Pro и Google Pixel 5a. По итогам заключительной стадии голосования победил смартфон от Google. Браунли отметил, что не сильно удивлен выбором своих подписчиков, так как в современных устройствах решающее значение имеет не количество камер, а аппаратная поддержка.