В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
46 минут назад

Назван смартфон с лучшей камерой

Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) назвал Google Pixel 5a смартфоном с лучшей камерой на рынке. Об этом блогер заявил в видео на своем YouTube-канале.

Назван смартфон с лучшей камерой
Фото: wylsa.comwylsa.com

Браунли выбрал устройства с лучшей камерой на основе слепого теста, который он проводит ежегодно. Специалист отобрал 16 телефонов 2021 года и расставил их по парам. Далее блогер выкладывал фотографии с каждого девайса и призывал пользователей выбирать, какой снимок им понравился больше. Подписчики его соцсетей не знали, какое устройство сделало тот или иной снимок.

После того, как отсеялась половина устройств, в сетке остались восемь смартфонов. В четверку лучших гаджетов по итогам слепого теста попали Asus ROG 5, который опередил Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro, который оказался лучше Sony Xperia Pro, обогнавший iPhone 13 Pro Max телефон Pixel 5a и выбивший из игры Asus ZenFone 8 смартфон Realme GT.

В финал слепого теста попали OnePlus 9 Pro и Google Pixel 5a. По итогам заключительной стадии голосования победил смартфон от Google. Браунли отметил, что не сильно удивлен выбором своих подписчиков, так как в современных устройствах решающее значение имеет не количество камер, а аппаратная поддержка.

В конце 2020 года Браунли проводил аналогичный тест, по результатам которого Asus ZenFone 7 Pro был назван смартфоном с лучшей камерой. В топ-4 также попали Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra и Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители