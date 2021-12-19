Специалист назвала несовместимые друг с другом продукты

Нутрициолог Екатерина Муравская призвала россиян не есть картошку с мясом и кашу с молоком. По ее мнению, при приеме пищи вредны сочетания углеводов с белками, передает РИА «Новости».

Необходимость раздельного питания Муравская объяснила особенностью системы пищеварения: продукты «перевариваются с разной скоростью».

«Использование несовместимых продуктов заставляет организм тратить больше энергии на переработку. Когда один вид пищи переварился, готов к всасыванию, а для другого не наступило время», - заявила она.

Нутрициолог считает, что в итоге нарушается работа кишечника и начинается процесс гниения: пища не усваивается, полезные вещества не всасываются. Затем образуются токсины, отравляющие организм.

В медицинских кругах существует иное мнение относительно раздельного питания. Ранее врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала, что оно может привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и истощению пищеварительной системы.